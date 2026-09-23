American Express Aktie 906153 / US0258161092
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23.09.2026 20:27:13
American Express Aktie News: American Express am Abend mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von American Express. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 302,97 USD.
Die American Express-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 302,97 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'588 Punkten steht. In der Spitze büsste die American Express-Aktie bis auf 302,41 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 304,07 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 260'441 American Express-Aktien.
Am 13.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Mit Abgaben von 3,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,25 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 24.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat American Express mit einem Umsatz von insgesamt 21.60 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,38 Prozent gesteigert.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von American Express wird am 23.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 15.10.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 17,65 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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