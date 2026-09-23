American Express Aktie News: American Express am Nachmittag mit Einbussen

Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 303,78 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'762 Punkten steht. In der Spitze büsste die American Express-Aktie bis auf 302,67 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 304,07 USD. Bisher wurden via New York 116'266 American Express-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 387,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 21,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 4,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,25 USD. Am 24.07.2026 hat American Express in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,08 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 21.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 15.10.2027 dürfte American Express die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 17,65 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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