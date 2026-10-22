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22.10.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express am Abend mit grünen Vorzeichen

American Express Aktie News: American Express am Abend mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 324,08 USD.

American Express
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Im New York-Handel gewannen die American Express-Papiere um 20:26 Uhr 0,1 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'809 Punkten liegt. Bei 326,24 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 323,36 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 142'286 American Express-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2025 auf bis zu 387,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,53 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 291,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2026). Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 11,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,21 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Am 24.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Express ein EPS von 4,14 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat American Express im vergangenen Quartal 21.60 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte American Express 20.57 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte American Express am 23.10.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,61 USD je American Express-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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