American Express Aktie News: American Express am Abend Verlust reich

Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 307,48 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'885 Punkten realisiert. Die American Express-Aktie gab in der Spitze bis auf 306,07 USD nach. Bei 316,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 208'520 American Express-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 387,36 USD erreichte der Titel am 13.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 25,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2026 (291,00 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,25 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2025. Am 24.07.2026 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 21.60 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.93 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 23.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte American Express möglicherweise am 15.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 17,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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