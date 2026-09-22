American Express Aktie News: American Express am Nachmittag billiger

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 312,93 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'834 Punkten steht. Im Tief verlor die American Express-Aktie bis auf 312,73 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 316,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 55'363 American Express-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2025 bei 387,36 USD. 23,78 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 291,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 3,28 USD aus. American Express liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Express in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.60 Mrd. USD im Vergleich zu 19.93 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von American Express rechnen Experten am 15.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass American Express einen Gewinn von 17,65 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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