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American Express Aktie 906153 / US0258161092

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22.07.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express am Abend billiger

American Express Aktie News: American Express am Abend billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 349,06 USD abwärts.

American Express
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Um 20:26 Uhr fiel die American Express-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 349,06 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'296 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die American Express-Aktie bei 345,20 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 348,82 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 97'597 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 387,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 10,97 Prozent wieder erreichen. Am 02.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 288,51 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 20,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,80 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte American Express am 23.04.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,28 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,08 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 20.89 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.93 Mrd. USD umgesetzt.

Die American Express-Bilanz für Q2 2026 wird am 24.07.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von American Express rechnen Experten am 15.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass American Express im Jahr 2028 22,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
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