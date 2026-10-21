American Express Aktie News: American Express am Mittwochabend gesucht

Um 20:26 Uhr wies die American Express-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 323,59 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'811 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die American Express-Aktie bis auf 325,19 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 321,01 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 141'758 American Express-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 387,36 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 19,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 291,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 11,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten American Express-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,28 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,21 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte American Express am 24.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Express ein EPS von 4,14 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.57 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von American Express wird am 23.10.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 17,68 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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