American Express Aktie 906153 / US0258161092
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21.09.2026 20:27:13
American Express Aktie News: American Express gewinnt am Montagabend an Boden
Die Aktie von American Express gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die American Express-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 313,46 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 313,46 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'062 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die American Express-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 315,18 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 315,18 USD. Bisher wurden via New York 127'793 American Express-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 387,36 USD erreichte der Titel am 13.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 23,58 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 291,00 USD. Dieser Wert wurde am 21.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die American Express-Aktie derzeit noch 7,17 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,25 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2025. Am 24.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 4,53 USD. Im letzten Jahr hatte American Express einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 21.60 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Express 19.93 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 23.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,65 USD je American Express-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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