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21.09.2026 16:29:00

American Express Aktie News: American Express zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

American Express Aktie News: American Express zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 312,53 USD.

American Express
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Um 16:28 Uhr stieg die American Express-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 312,53 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'918 Punkten liegt. Die American Express-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 315,18 USD. Bei 315,18 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der American Express-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51'364 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 387,36 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,94 Prozent hinzugewinnen. Am 21.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 291,00 USD ab. Mit Abgaben von 6,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,25 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte American Express am 24.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,08 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Express in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.60 Mrd. USD im Vergleich zu 19.93 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 15.10.2027 dürfte American Express die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 17,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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