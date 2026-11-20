Um 20:26 Uhr ging es für die American Express-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 306,63 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 48'592 Punkten notiert. Die American Express-Aktie gab in der Spitze bis auf 306,08 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 310,76 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 285'778 American Express-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (387,36 USD) erklomm das Papier am 13.12.2025. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 26,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 291,00 USD fiel das Papier am 21.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,10 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,80 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte American Express am 23.10.2026. Das EPS wurde auf 5,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,14 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.96 Mrd. USD – ein Plus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Express 20.57 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2027 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,32 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Berkshire Hathaway-Depot: Diese Titel und ein Neuling prägen das Portfolio im dritten Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 5 Jahren eingebracht