Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 312,75 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'225 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die American Express-Aktie bisher bei 314,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 310,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 145'203 American Express-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (387,36 USD) erklomm das Papier am 13.12.2025. Gewinne von 23,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 291,00 USD ab. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 7,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,80 USD belaufen. Am 23.10.2026 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 5,42 USD gegenüber 4,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 22.96 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.57 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2027 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Berkshire Hathaway-Depot: Diese Titel und ein Neuling prägen das Portfolio im dritten Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 5 Jahren eingebracht