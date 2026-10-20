American Express Aktie 906153 / US0258161092
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20.10.2026 20:27:13
American Express Aktie News: American Express tendiert am Dienstagabend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von American Express. Zuletzt stieg die American Express-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 319,79 USD.
Das Papier von American Express legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 319,79 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'462 Punkten steht. Die American Express-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 322,46 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 317,84 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 276'877 American Express-Aktien.
Bei 387,36 USD markierte der Titel am 13.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 21,13 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2026 (291,00 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,21 USD. Im Vorjahr hatte American Express 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 24.07.2026 lud American Express zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,14 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 20.57 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 23.10.2026 dürfte American Express Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 17,68 USD je American Express-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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