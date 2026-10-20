American Express Aktie 906153 / US0258161092
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20.10.2026 16:29:00
American Express Aktie News: American Express zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von American Express. Zuletzt ging es für das American Express-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 319,73 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 319,73 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'505 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die American Express-Aktie bei 322,41 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 317,84 USD. Der Tagesumsatz der American Express-Aktie belief sich zuletzt auf 106'902 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2025 auf bis zu 387,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 291,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 9,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,21 USD. American Express gewährte am 24.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. American Express hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,14 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,01 Prozent auf 21.60 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.57 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 23.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von American Express veröffentlicht werden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 17,68 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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