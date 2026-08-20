American Express Aktie News: American Express am Donnerstagabend Verlust reich

Die American Express-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,7 Prozent auf 334,09 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'848 Punkten steht. Das Tagestief markierte die American Express-Aktie bei 331,70 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 337,30 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 161'478 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 387,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2026 (291,00 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,90 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 3,28 USD aus. Am 24.07.2026 hat American Express in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,08 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Express in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.60 Mrd. USD im Vergleich zu 19.93 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 15.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von American Express.

Experten gehen davon aus, dass American Express im Jahr 2026 17,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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