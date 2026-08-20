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20.08.2026 16:29:00

American Express Aktie News: American Express am Nachmittag mit Verlusten

American Express Aktie News: American Express am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von American Express gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 332,03 USD.

American Express
266.55 CHF -3.06%
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Das Papier von American Express gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 332,03 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'107 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die American Express-Aktie bis auf 331,70 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 337,30 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 69'337 American Express-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2025 bei 387,36 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 14,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,25 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte American Express am 24.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,53 USD, nach 4,08 USD im Vorjahresvergleich. American Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.60 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 15.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 17,64 USD je Aktie in den American Express-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’790.75 8.91 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’360.85 20.08.2026 17:13:27
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Long 13’433.31 13.97 SNB4VU
Long 12’841.63 8.94 BSUBWU
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