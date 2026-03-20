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20.03.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express tendiert am Freitagabend südwärts

American Express Aktie News: American Express tendiert am Freitagabend südwärts

Die Aktie von American Express gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 293,06 USD.

American Express
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 293,06 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 45'485 Punkten realisiert. Der Kurs der American Express-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 291,00 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 294,97 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'017'626 American Express-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 387,36 USD erreichte der Titel am 13.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 32,18 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 220,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,80 USD je American Express-Aktie. American Express liess sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,53 USD gegenüber 3,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 21.05 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Express 19.21 Mrd. USD umgesetzt.

Am 23.04.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von American Express veröffentlicht werden. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte American Express möglicherweise am 16.04.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 17,58 USD je Aktie in den American Express-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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