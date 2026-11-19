Um 20:26 Uhr fiel die American Express-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 312,87 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'341 Punkten steht. Die American Express-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 309,50 USD ab. Mit einem Wert von 315,93 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 242'284 American Express-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 387,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2025). 23,81 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 7,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,80 USD. American Express liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 5,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte American Express 4,14 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.96 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 20.57 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2027 terminiert.

Experten taxieren den American Express-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,35 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Berkshire Hathaway-Depot: Diese Titel und ein Neuling prägen das Portfolio im dritten Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 5 Jahren eingebracht