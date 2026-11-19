|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 16:29:00
American Express Aktie News: American Express büsst am Donnerstagnachmittag ein
Die Aktie von American Express gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die American Express-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 313,17 USD.
Die American Express-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 313,17 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'932 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die American Express-Aktie bei 312,42 USD. Mit einem Wert von 315,93 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 56'299 American Express-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (387,36 USD) erklomm das Papier am 13.12.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der American Express-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Mit einem Kursverlust von 7,08 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,80 USD je American Express-Aktie. American Express veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 5,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 20.57 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die American Express-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.01.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,35 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur American Express-Aktie
Berkshire Hathaway-Depot: Diese Titel und ein Neuling prägen das Portfolio im dritten Quartal
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu American Express Co.
|
19.11.26
|American Express Aktie News: American Express am Donnerstagabend mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|American Express Aktie News: American Express büsst am Donnerstagnachmittag ein (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Handel in New York: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones mittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu American Express Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
American Express am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten -- DAX im Handel unter Druck -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verliert im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fährt Verluste ein. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.