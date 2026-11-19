Die American Express-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 313,17 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'932 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die American Express-Aktie bei 312,42 USD. Mit einem Wert von 315,93 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 56'299 American Express-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (387,36 USD) erklomm das Papier am 13.12.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der American Express-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Mit einem Kursverlust von 7,08 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,80 USD je American Express-Aktie. American Express veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 5,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 20.57 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die American Express-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.01.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,35 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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