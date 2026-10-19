American Express Aktie News: American Express zieht am Abend an

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von American Express zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 315,65 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'042 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die American Express-Aktie sogar auf 315,83 USD. Mit einem Wert von 312,68 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 156'889 American Express-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 387,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,72 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 291,00 USD am 21.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die American Express-Aktie derzeit noch 7,81 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,21 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 24.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.57 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von American Express wird am 23.10.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,68 USD je American Express-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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