American Express Aktie 906153 / US0258161092
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19.10.2026 16:29:00
American Express Aktie News: American Express am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 312,18 USD nach.
Das Papier von American Express gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 312,18 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'998 Punkten steht. Die American Express-Aktie sank bis auf 311,35 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 312,68 USD. Zuletzt wurden via New York 51'446 American Express-Aktien umgesetzt.
Am 13.12.2025 markierte das Papier bei 387,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 24,08 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,21 USD. Im Vorjahr hatte American Express 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 24.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.60 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.57 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte American Express am 23.10.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 17,68 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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