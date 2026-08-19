American Express Aktie News: American Express verteuert sich am Mittwochnachmittag

Um 16:28 Uhr wies die American Express-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 343,63 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'610 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die American Express-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 343,75 USD aus. Bei 340,08 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 77'276 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die American Express-Aktie derzeit noch 12,73 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 21.03.2026 Kursverluste bis auf 291,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für American Express-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,28 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,25 USD belaufen. Am 24.07.2026 hat American Express in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. American Express hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,08 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,38 Prozent auf 21.60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von American Express wird am 23.10.2026 gerechnet. American Express dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 17,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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