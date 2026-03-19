American Express Aktie News: American Express zieht am Abend an

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 297,23 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 46'056 Punkten liegt. Die American Express-Aktie legte bis auf 297,23 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 292,28 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 258'331 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2025 auf bis zu 387,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 23,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 220,64 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie.

American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,80 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte American Express am 30.01.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 3,04 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.05 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 19.21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte American Express am 23.04.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von American Express rechnen Experten am 16.04.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 17,58 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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