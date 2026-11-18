Mit einem Wert von 315,50 USD bewegte sich die American Express-Aktie um 20:26 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'167 Punkten tendiert. In der Spitze legte die American Express-Aktie bis auf 317,43 USD zu. Der Kurs der American Express-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 312,78 USD nach. Bei 315,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der American Express-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 216'100 Stück gehandelt.

Am 13.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD. Mit einem Zuwachs von 22,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 291,00 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,80 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. American Express veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 5,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American Express noch ein Gewinn pro Aktie von 4,14 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.96 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.57 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 22.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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