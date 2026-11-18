Das Papier von American Express gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 313,31 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'286 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die American Express-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 312,78 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 315,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 95'031 American Express-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2025 bei 387,36 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der American Express-Aktie. Am 21.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 291,00 USD ab. Mit Abgaben von 7,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,80 USD aus. American Express veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 5,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat American Express im vergangenen Quartal 22.96 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte American Express 20.57 Mrd. USD umsetzen können.

Am 22.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 18,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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