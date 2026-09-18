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18.09.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express am Freitagabend fester

American Express Aktie News: American Express am Freitagabend fester

Die Aktie von American Express gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die American Express-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 311,65 USD.

American Express
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Um 20:26 Uhr wies die American Express-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 311,65 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'658 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die American Express-Aktie bei 311,86 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 309,86 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 656'160 American Express-Aktien.

Am 13.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 387,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 24,29 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 291,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 6,63 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für American Express-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,28 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,25 USD belaufen. American Express liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 19.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte American Express am 23.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 15.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 17,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Nada`s Images / Shutterstock.com
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