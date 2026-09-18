Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’515 -0.9%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’304 -1.6%  Euro 0.9440 -0.2%  EStoxx50 6’236 -1.4%  Gold 4’379 0.9%  Bitcoin 66’723 5.9%  Dollar 0.8218 -0.3%  Öl 103.3 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Gold-Korrelation auf hohem Niveau: Was Anleger daraus ableiten können
Anthropic-IPO im Schatten der KI-Angst: Jetzt warnt sogar ein Insider
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Devisen: Franken zieht zu Dollar und Euro etwas an
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Suche...
ETF Sparplan

American Express Aktie 906153 / US0258161092

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2026 16:29:00

American Express Aktie News: American Express am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

American Express Aktie News: American Express am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von American Express gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der American Express-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 309,73 USD.

American Express
255.50 CHF -2.13%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die American Express-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 309,73 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'583 Punkten notiert. Der Kurs der American Express-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 308,68 USD nach. Mit einem Wert von 309,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 565'290 American Express-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (387,36 USD) erklomm das Papier am 13.12.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,06 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.03.2026 auf bis zu 291,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 6,05 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,25 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte American Express am 24.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,53 USD gegenüber 4,08 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.93 Mrd. USD in den Büchern standen.

American Express dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 23.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 15.10.2027.

Experten taxieren den American Express-Gewinn für das Jahr 2026 auf 17,65 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Express von vor 5 Jahren verdient

Nach SpaceX-Muster: Droht Tesla-Aktie vor den KI-IPOs von OpenAI und Anthropic Verkaufsdruck?

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen


Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu American Express Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten