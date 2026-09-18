American Express Aktie News: American Express am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr fiel die American Express-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 309,73 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'583 Punkten notiert. Der Kurs der American Express-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 308,68 USD nach. Mit einem Wert von 309,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 565'290 American Express-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (387,36 USD) erklomm das Papier am 13.12.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,06 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.03.2026 auf bis zu 291,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 6,05 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,25 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte American Express am 24.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,53 USD gegenüber 4,08 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.93 Mrd. USD in den Büchern standen.

American Express dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 23.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 15.10.2027.

Experten taxieren den American Express-Gewinn für das Jahr 2026 auf 17,65 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Express von vor 5 Jahren verdient

Nach SpaceX-Muster: Droht Tesla-Aktie vor den KI-IPOs von OpenAI und Anthropic Verkaufsdruck?

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen