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18.08.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express verteuert sich am Dienstagabend

American Express Aktie News: American Express verteuert sich am Dienstagabend

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 338,36 USD.

American Express
274.39 CHF -0.64%
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Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,6 Prozent auf 338,36 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'377 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die American Express-Aktie bei 339,32 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 336,00 USD. Von der American Express-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 138'331 Stück gehandelt.

Am 13.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 387,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Am 21.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 291,00 USD ab. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 16,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 3,28 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 24.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,53 USD gegenüber 4,08 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.93 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 23.10.2026 dürfte American Express Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 15.10.2027 dürfte American Express die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 17,64 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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