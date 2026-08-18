American Express Aktie News: American Express am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Im New York-Handel gewannen die American Express-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'417 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die American Express-Aktie bei 339,32 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 336,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 48'243 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 387,36 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,41 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2026 (291,00 USD). Mit Abgaben von 14,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,25 USD aus. Am 24.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.60 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 19.93 Mrd. USD eingefahren.

Am 23.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 17,64 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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