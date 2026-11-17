Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 318,01 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'229 Punkten steht. In der Spitze fiel die American Express-Aktie bis auf 317,03 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 317,76 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 45'858 American Express-Aktien.

Bei 387,36 USD markierte der Titel am 13.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 21,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 291,00 USD am 21.03.2026. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 8,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,80 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 3,28 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte American Express am 23.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,42 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,14 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent auf 22.96 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.57 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

American Express wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass American Express einen Gewinn von 18,35 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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