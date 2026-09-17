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17.09.2026 16:29:00

American Express Aktie News: American Express am Donnerstagnachmittag freundlich

American Express Aktie News: American Express am Donnerstagnachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von American Express. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 313,88 USD zu.

American Express
261.07 CHF 0.57%
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Um 16:28 Uhr stieg die American Express-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 313,88 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'785 Punkten notiert. Die American Express-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 316,37 USD aus. Bei 315,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 58'744 American Express-Aktien gehandelt.

Am 13.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD an. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 18,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 291,00 USD ab. Abschläge von 7,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 3,28 USD aus. Am 24.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.60 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte American Express am 23.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 15.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 17,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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