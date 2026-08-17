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17.08.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express am Montagabend billiger

American Express Aktie News: American Express am Montagabend billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 338,45 USD ab.

American Express
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Die American Express-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 338,45 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'486 Punkten realisiert. Die American Express-Aktie sank bis auf 337,75 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 340,66 USD. Bisher wurden via New York 183'911 American Express-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2025 bei 387,36 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,45 Prozent. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 291,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,02 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,25 USD. American Express liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American Express noch ein Gewinn pro Aktie von 4,08 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat American Express im vergangenen Quartal 21.60 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte American Express 19.93 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte American Express am 23.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2027 erwartet.

In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 17,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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