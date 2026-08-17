American Express Aktie News: American Express büsst am Montagnachmittag ein

Die American Express-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 340,59 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'563 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte American Express-Aktie bei 339,74 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 340,66 USD. Bisher wurden heute 72'905 American Express-Aktien gehandelt.

Bei 387,36 USD erreichte der Titel am 13.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 13,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 291,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2026). Abschläge von 14,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,25 USD je American Express-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte American Express am 24.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.60 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte American Express am 23.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von American Express rechnen Experten am 15.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2026 17,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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