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16.11.2026 20:27:13
American Express Aktie News: American Express am Abend mit stabiler Tendenz
Die Aktie von American Express hat am Montagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der American Express-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 318,08 USD.
Kaum Bewegung liess sich um 20:26 Uhr bei der American Express-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 318,08 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'624 Punkten steht. Die American Express-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 321,10 USD aus. Das Tagestief markierte die American Express-Aktie bei 317,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 320,21 USD. Bisher wurden heute 134'240 American Express-Aktien gehandelt.
Am 13.12.2025 markierte das Papier bei 387,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die American Express-Aktie somit 17,89 Prozent niedriger. Bei 291,00 USD fiel das Papier am 21.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 8,51 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,80 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte American Express am 23.10.2026. Das EPS belief sich auf 5,42 USD gegenüber 4,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 20.57 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2027 terminiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,35 USD je American Express-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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