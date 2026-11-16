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16.11.2026 16:29:00
American Express Aktie News: American Express verteidigt Stellung am Montagnachmittag
Die Aktie von American Express hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im New York-Handel kam die American Express-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 318,09 USD.
Bei der American Express-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 318,09 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'968 Punkten liegt. In der Spitze legte die American Express-Aktie bis auf 321,10 USD zu. Die Abwärtsbewegung der American Express-Aktie ging bis auf 317,95 USD. Bei 320,21 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 51'297 American Express-Aktien den Besitzer.
Am 13.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 387,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2026 (291,00 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,52 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,80 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte American Express am 23.10.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,42 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,14 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Express in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.96 Mrd. USD im Vergleich zu 20.57 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 22.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von American Express veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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