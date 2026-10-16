American Express Aktie 906153 / US0258161092
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16.10.2026 20:27:13
American Express Aktie News: American Express am Abend im Minusbereich
Die Aktie von American Express gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die American Express-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 313,02 USD nach.
Um 20:26 Uhr fiel die American Express-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 313,02 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'886 Punkten notiert. In der Spitze fiel die American Express-Aktie bis auf 312,50 USD. Bei 316,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 276'755 American Express-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 387,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,75 Prozent hinzugewinnen. Am 21.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 291,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 7,03 Prozent sinken.
Für American Express-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,21 USD ausgeschüttet werden. American Express liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent auf 21.60 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
American Express wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 23.10.2026 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2026 17,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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