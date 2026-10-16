American Express Aktie 906153 / US0258161092
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16.10.2026 16:29:00
American Express Aktie News: American Express zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich
Die Aktie von American Express zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 318,54 USD zu.
Um 16:28 Uhr stieg die American Express-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 318,54 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'402 Punkten steht. In der Spitze gewann die American Express-Aktie bis auf 319,08 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 316,26 USD. Zuletzt wechselten via New York 166'663 American Express-Aktien den Besitzer.
Bei 387,36 USD markierte der Titel am 13.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Am 21.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 291,00 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 8,65 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,21 USD. Im Vorjahr hatte American Express 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. American Express liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. American Express hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,08 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 21.60 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.93 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 23.10.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 17,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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