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American Express Aktie 906153 / US0258161092

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16.09.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express verzeichnet am Mittwochabend Verluste

American Express Aktie News: American Express verzeichnet am Mittwochabend Verluste

Die Aktie von American Express gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 316,30 USD.

American Express
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,5 Prozent auf 316,30 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'031 Punkten liegt. Die American Express-Aktie gab in der Spitze bis auf 314,73 USD nach. Bei 322,32 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 279'622 American Express-Aktien.

Am 13.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD. Mit einem Zuwachs von 22,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 21.03.2026 auf bis zu 291,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,00 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem American Express seine Aktionäre 2025 mit 3,28 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,25 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte American Express am 24.07.2026. Das EPS belief sich auf 4,53 USD gegenüber 4,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.93 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.60 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte American Express möglicherweise am 15.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass American Express einen Gewinn von 17,65 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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