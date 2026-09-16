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American Express Aktie 906153 / US0258161092

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16.09.2026 16:29:00

American Express Aktie News: American Express am Nachmittag mit Kurseinbussen

American Express Aktie News: American Express am Nachmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 316,68 USD ab.

American Express
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Um 16:28 Uhr fiel die American Express-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 316,68 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'894 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die American Express-Aktie bis auf 314,73 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 322,32 USD. Der Tagesumsatz der American Express-Aktie belief sich zuletzt auf 116'509 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (387,36 USD) erklomm das Papier am 13.12.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 291,00 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 8,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten American Express-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,28 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,25 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 24.07.2026. Das EPS lag bei 4,53 USD. Im letzten Jahr hatte American Express einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 21.60 Mrd. USD gegenüber 19.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 23.10.2026 dürfte American Express Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 15.10.2027.

Experten taxieren den American Express-Gewinn für das Jahr 2026 auf 17,65 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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