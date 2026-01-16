Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.01.2026 16:29:00

American Express Aktie News: American Express verteuert sich am Nachmittag

American Express Aktie News: American Express verteuert sich am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von American Express. Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 363,47 USD.

American Express
288.53 CHF 0.11%
Kaufen Verkaufen

Im New York-Handel gewannen die American Express-Papiere um 16:28 Uhr 1,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'374 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die American Express-Aktie sogar auf 364,13 USD. Bei 361,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 272'962 American Express-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 387,36 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 220,64 USD ab. Mit Abgaben von 39,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,28 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 2,80 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte American Express am 17.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,49 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat American Express im vergangenen Quartal 20.57 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte American Express 18.77 Mrd. USD umsetzen können.

American Express dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 30.01.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte American Express möglicherweise am 22.01.2027 präsentieren.

In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 15,41 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

