Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’301 1.2%  SPI 20’164 1.0%  Dow 52’011 0.8%  DAX 25’279 -0.1%  Euro 0.9296 -0.2%  EStoxx50 6’141 -0.8%  Gold 4’160 1.3%  Bitcoin 67’685 -0.3%  Dollar 0.8292 -0.7%  Öl 105.3 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539ABB1222171Swiss Re12688156DocMorris4261528Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie gibt ab: Werksausbau in Grünheide vorangetrieben
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
DroneShield-Aktie: Schwächere Margen und langsameres Wachstum belasten
LVMH-Aktie: Frühere Louis-Vuitton-Kader in Betrugsprozess freigesprochen
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
Suche...
ETF Sparplan

American Express Aktie 906153 / US0258161092

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 16:29:00

American Express Aktie News: Anleger schicken American Express am Donnerstagnachmittag ins Plus

American Express Aktie News: Anleger schicken American Express am Donnerstagnachmittag ins Plus

Die Aktie von American Express gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das American Express-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 309,15 USD.

American Express
256.76 CHF -0.48%
Kaufen Verkaufen

Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 309,15 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'923 Punkten liegt. Die American Express-Aktie legte bis auf 310,10 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 309,67 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65'113 American Express-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (387,36 USD) erklomm das Papier am 13.12.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Bei 291,00 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 5,87 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,21 USD aus. Am 24.07.2026 lud American Express zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 4,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American Express noch ein Gewinn pro Aktie von 4,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 21.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die American Express-Bilanz für Q3 2026 wird am 23.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 17,68 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: American Express präsentiert Quartalsergebnisse

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen


Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu American Express Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten