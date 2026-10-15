American Express Aktie News: Anleger schicken American Express am Donnerstagnachmittag ins Plus

Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 309,15 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'923 Punkten liegt. Die American Express-Aktie legte bis auf 310,10 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 309,67 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65'113 American Express-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (387,36 USD) erklomm das Papier am 13.12.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Bei 291,00 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 5,87 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,21 USD aus. Am 24.07.2026 lud American Express zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 4,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American Express noch ein Gewinn pro Aktie von 4,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 21.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die American Express-Bilanz für Q3 2026 wird am 23.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 17,68 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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