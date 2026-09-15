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15.09.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express gibt am Dienstagabend ab

American Express Aktie News: American Express gibt am Dienstagabend ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von American Express. Das Papier von American Express gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 325,31 USD abwärts.

American Express
264.27 CHF -0.54%
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Um 20:26 Uhr ging es für die American Express-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 325,31 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'020 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die American Express-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 322,04 USD aus. Bei 326,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der American Express-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 183'022 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2025 bei 387,36 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,07 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 3,28 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte American Express am 24.07.2026. American Express hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,08 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.60 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 19.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

American Express wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 23.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 15.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 17,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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