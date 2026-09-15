American Express Aktie News: Anleger schicken American Express am Dienstagnachmittag ins Minus

Die American Express-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 325,53 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'913 Punkten steht. Die American Express-Aktie gab in der Spitze bis auf 324,38 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 326,66 USD. Von der American Express-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88'678 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (387,36 USD) erklomm das Papier am 13.12.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,99 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2026 (291,00 USD). Abschläge von 10,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für American Express-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,28 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,25 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte American Express am 24.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 21.60 Mrd. USD gegenüber 19.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

American Express dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 23.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von American Express rechnen Experten am 15.10.2027.

Experten taxieren den American Express-Gewinn für das Jahr 2026 auf 17,65 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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