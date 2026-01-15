American Express Aktie News: American Express am Abend gefragt

Das Papier von American Express konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 358,62 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'546 Punkten notiert. Bei 361,00 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 358,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121'114 American Express-Aktien.

Bei einem Wert von 387,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,01 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 62,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem American Express seine Aktionäre 2024 mit 2,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,28 USD je Aktie ausschütten. Am 17.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat American Express 20.57 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18.77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte American Express am 30.01.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 22.01.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 15,41 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

