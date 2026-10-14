American Express Aktie News: American Express am Abend mit negativen Vorzeichen

Die American Express-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 305,15 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'443 Punkten steht. Die American Express-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 304,92 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 308,75 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 206'769 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,94 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die American Express-Aktie derzeit noch 4,64 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,21 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 3,28 USD aus. Am 24.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 4,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American Express noch ein Gewinn pro Aktie von 4,08 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.93 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.60 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 23.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 15.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von American Express.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 17,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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