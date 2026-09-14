American Express Aktie 906153 / US0258161092
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14.09.2026 20:27:13
American Express Aktie News: American Express gewinnt am Montagabend an Boden
Die Aktie von American Express gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von American Express legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 326,90 USD.
Im New York-Handel gewannen die American Express-Papiere um 20:26 Uhr 0,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'454 Punkten liegt. Bei 328,28 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 323,67 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 222'075 American Express-Aktien den Besitzer.
Am 13.12.2025 markierte das Papier bei 387,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der American Express-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 291,00 USD am 21.03.2026. Mit Abgaben von 10,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem American Express seine Aktionäre 2025 mit 3,28 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,25 USD je Aktie ausschütten. Am 24.07.2026 lud American Express zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.60 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 19.93 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 17,65 USD je Aktie in den American Express-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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