American Express Aktie News: American Express gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 326,21 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'315 Punkten steht. Bei 327,29 USD erreichte die American Express-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 323,67 USD. Zuletzt wechselten via New York 79'487 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 18,75 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.03.2026 Kursverluste bis auf 291,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 10,79 Prozent sinken.

American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,25 USD belaufen. American Express liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American Express noch ein Gewinn pro Aktie von 4,08 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 21.60 Mrd. USD gegenüber 19.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 17,65 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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