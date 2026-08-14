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14.08.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express am Freitagabend tiefer

American Express Aktie News: American Express am Freitagabend tiefer

Die Aktie von American Express gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 342,24 USD.

American Express
279.36 CHF -0.40%
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Die American Express-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 342,24 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'780 Punkten steht. Die American Express-Aktie gab in der Spitze bis auf 341,75 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 343,98 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 122'166 American Express-Aktien.

Bei einem Wert von 387,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2025). Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 11,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die American Express-Aktie derzeit noch 14,97 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 3,28 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte American Express am 24.07.2026. Das EPS belief sich auf 4,53 USD gegenüber 4,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.60 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 19.93 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die American Express-Bilanz für Q3 2026 wird am 23.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 15.10.2027 dürfte American Express die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass American Express im Jahr 2026 17,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Nada`s Images / Shutterstock.com
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