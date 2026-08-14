American Express Aktie News: American Express tendiert am Nachmittag seitwärts

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der American Express-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 343,42 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'817 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die American Express-Aktie sogar auf 344,32 USD. Die American Express-Aktie sank bis auf 342,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 343,98 USD. Bisher wurden via New York 51'616 American Express-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 387,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,79 Prozent. Bei 291,00 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 18,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,25 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte American Express am 24.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,08 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.60 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 19.93 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte American Express am 23.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von American Express rechnen Experten am 15.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je American Express-Aktie in Höhe von 17,64 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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