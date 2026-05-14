American Express Aktie News: American Express am Abend stärker

Die American Express-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 313,54 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'094 Punkten notiert. Die American Express-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 314,66 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 312,55 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 155'432 American Express-Aktien.

Am 13.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,54 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 24.05.2025 Kursverluste bis auf 282,33 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem American Express seine Aktionäre 2025 mit 3,28 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,80 USD je Aktie ausschütten. Am 23.04.2026 äusserte sich American Express zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,28 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,64 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 20.89 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.95 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2026 terminiert. Schätzungsweise am 16.07.2027 dürfte American Express die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass American Express einen Gewinn von 17,61 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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