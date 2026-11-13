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13.11.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express zieht am Freitagabend an

American Express Aktie News: American Express zieht am Freitagabend an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von American Express. Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 319,54 USD.

American Express
268.40 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen

Im New York-Handel gewannen die American Express-Papiere um 20:26 Uhr 0,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'301 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die American Express-Aktie bei 321,85 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 320,70 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten American Express-Aktien beläuft sich auf 149'018 Stück.

Bei einem Wert von 387,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2025). Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 17,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 291,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,93 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten American Express-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,28 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,80 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 23.10.2026. Das EPS wurde auf 5,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,14 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Express in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.96 Mrd. USD im Vergleich zu 20.57 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

American Express wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,35 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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